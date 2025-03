Carro funerário se envolve em acidente na BR-386 em São José das Missões

Motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista no km 103, da BR-386. Folha da Produção / Divulgação

Um carro funerário se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (28) em São José das Missões, no norte do Estado. A saída de pista foi registrada no km 103, da BR-386, por volta das 6h.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

A funerária São Roque de Constantina informou que, no momento do acidente, o carro transportava um corpo que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso, e tinha como destino final Porto Alegre, onde a família esperava para velório.

A casa de assistência familiar e serviços de luto da região auxiliou no transporte do corpo até a Capital.