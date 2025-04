Porto Alegre não aprendeu nada com o trauma da enchente

No fim da tarde da última segunda-feira (31), Porto Alegre, mais uma vez, sucumbiu ao temporal . Sucumbimos todos. Alagamentos, quedas de árvores, caos no transporte, cortes de luz. Tudo de novo.

Eu estava no Mercado Público quando começou a ventania. Deu para sentir a angústia nas bancas, como se fosse uma pessoa, ali, parada, preocupada com a chuva entrando sem pedir licença e com o rugido do vento incontrolável.