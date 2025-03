Horóscopo do dia para Libra: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Neste sábado (29), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Libra: nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro

Ou as pessoas estão enlouquecidas ou quem enlouqueceu foi sua alma, e a essa altura do campeonato nem importa saber quem veio primeiro, se o ovo ou a galinha, o que importa é aprender a fazer algo útil com esse cenário.