Muito falado no mundo astrológico, o mapa astral é um conjunto de informações que utiliza a posição dos astros no momento do nascimento e também da matemática para indicar a influência dos astros nas características e comportamentos de uma pessoa. É como se o mapa astral fosse o “DNA” astrológico, pois cada um é diferente e indica particularidades sobre a vida de cada indivíduo.