Horóscopo do dia para Capricórnio: veja a previsão completa

Nesta quarta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro a 20 de janeiro

A melhor maneira de lidar com um dia como hoje é se despreocupar e aceitar com alegria e bom humor tudo que acontecer, sem se importar com que suas intenções e projetos sofram atrasos e percalços. Em frente.