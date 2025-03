Primeiro fim de semana de ChocoPáscoa registra ocupação de 60% da rede hoteleira de Gramado 

Foi dada a largada para a época mais doce do ano em Gramado com boa movimentação de turistas. O primeiro fim de semana da ChocoPáscoa registra ocupação de 60% na rede hoteleira da cidade — são cerca de 25 mil leitos disponíveis em Gramado.

A informação é do vice-prefeito Luiz Antônio Barbacovi, o Luia, que participou do Chamada Geral Serra deste sábado (29), transmitido de Gramado. A expectativa da Gramadotur é atrair 700 mil visitantes até o dia 21 de abril.

E desses turistas, os que visitam a Rua Coberta, onde parte das atividades é realizada, encontra neste ano uma novidade: o espaço Mara Cakes Fair, uma versão mais compacta da feira de confeitaria que ocorre em São Paulo e no Nordeste, considerada a maior do gênero das Américas. É a primeira vez que a feira é realizada no Sul do país.