Jorge Jesus se torna o favorito da CBF para assumir a Seleção Brasileira

Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. Benfica / Divulgação

Jorge Jesus é o favorito da CBF para ser o novo técnico da Seleção Brasileira. O português de 70 anos virou prioridade na lista da Ednaldo Rodrigues diante do cenário de impossibilidade de contratação de Carlo Ancelotti.

Com contrato até a metade do ano com o Al-Hilal, Jesus estaria disposto a deixar a Arábia Saudita e assinar com o Brasil antes do Mundial de Clubes, previsto para começar em 14 de junho.

O plano de Ednaldo é acertar a saída de Dorival Junior nesta sexta-feira (28) e contar com um novo comandante até a próxima data Fifa, em 2 de junho, antes do Mundial.

Vontade antiga

Jesus ainda não recebeu um contato oficial da CBF, porém já comentou com pessoas próximas que teria interesse no cargo. No ano passado, admitiu que comandar a Seleção estava em seus planos.

— Só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra porque não tive convites de times de ponta. Mas a seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego — comentou.

Na época, Ednaldo demitira Diniz e estava em busca de um substituto. Dorival Junior, mais um técnico brasileiro, foi o escolhido.

Ícone do Flamengo

Jorge Jesus comentou que entende a preferência da CBF por um treinador local, porém sua identificação com o Flamengo poderia lhe colocar em vantagem.

— Se for um estrangeiro, penso que serei aquele que poderá estar mais perto. Porque só torcedores do Flamengo, são 50 milhões. Mas não quero fazer um cenário com aquilo que possa acontecer na minha carreira. Sempre pautei minha trajetória no presente. Futebol é dia a dia — complementou o português.