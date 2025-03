Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 26 de março

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (26), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Horóscopo do dia de hoje: veja previsão

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos em 26/03 e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21/03 e 19/04

Se as pessoas andam desorientadas, mas cheias de si, então aproveite a situação para tirar sarro delas, desde que, é claro, não as ofenda, e não há como garantir que isso não aconteça. Tudo em sua medida e harmonia.

Touro: nascidos entre 21/04 e 20/05

Se as pessoas andam como baratas tontas sem saber o que fazer, mas ficam hostis para que não se note a desorientação, então cabe a você tomar distância delas e não agregar peso ao que nem precisa de mais. Leveza.

Gêmeos: nascidos entre 21/05 e 20/06

Os grandes voos que a imaginação propõe oferecem experiências íntimas de regozijo, mas as fantasias também operam nessa frequência também, e não é hora, sequer, de tentar distinguir sonhos de fantasias. Apenas viva.

Câncer: nascidos entre 21/06 e 22/07

As sensações ficam estranhas e você não precisa interpretar nada negativo em torno delas, apenas as deixar passar sem as tomar para si como se a Vida estivesse mandando misteriosos sinais de perigos iminentes.

Leão: nascidos entre 23/06 e 22/08

Essa conexão que você tinha conseguido estabelecer com as pessoas que interessam nesta parte do caminho talvez pareça perdida hoje, mas isso não há de ser objeto de ansiedade, apenas um sinal para você diminuir a velocidade.

Virgem: nascidos entre 23/08 e 22/09

O que parecia fácil fica difícil, isso há de ser interpretado como um sinal de que é melhor tomar distância e não tentar repetir o que em outros momentos teria dado certo, porque agora não haverá essa garantia.

Libra: nascidos entre 23/09 e 22/10

Se estava tudo certo e de repente ficou tudo incerto, não há motivo de ansiedade por isso, a vida oscila de uma forma tão misteriosa que nossa humanidade não alcança a entender. Melhor não pretender controlar nada.

Escorpião: nascidos entre 23/10 e 21/11

Manter a posse num dia como hoje requer um investimento maior de energia do que o habitual. Talvez seja melhor tomar distância e economizar vitalidade, mas se isso não for possível, então abaixe as expectativas.

Sagitário: nascidos entre 22/11 e 21/12

As coisas que estavam fluindo bem não têm garantia, hoje, de continuar nesse ritmo, mas isso não há de ser objeto de preocupação para você, mas de oportunidade de observar tudo que acontece com muito bom humor.

Capricórnio: nascidos entre 22/12 e 20/01

A melhor maneira de lidar com um dia como hoje é se despreocupar e aceitar com alegria e bom humor tudo que acontecer, sem se importar com que suas intenções e projetos sofram atrasos e percalços. Em frente.

Aquário: nascidos entre 21/01 e 18/02

Se tudo parecia certo e maravilhoso, também acontecem outros momentos em que ocorre o contrário, tudo incerto e horroroso. Suporte a oscilação de humor, porque ela não é sinal de nada grave nem de defeito de fábrica.

Peixes: nascidos entre 19/02 e 20/03