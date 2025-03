Dudu, ex-Palmeiras, culpa grama sintético do Allianz por lesão: 'Quem tem, vai defender'

Ex-jogador do Palmeiras, Dudu foi um dos atletas que aderiram ao movimento contra o gramado sintético no futebol brasileiro, liderado por Thiago Silva, Lucas Moura e Neymar, no último mês. Hoje no Cruzeiro, o atacante sofreu uma grava lesão no joelho que o tirou da atividade por um ano; agora, ele entende que o gramado do estádio alviverde teria sido "responsável" pelo agravamento de sua lesão.

"Quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Quando você tem um carro, e acontece um acidente, você vai querer trocá-lo. Depois que machuquei meu joelho, achei que a grama sintética, para mim, teve um pouco de ajuda para isso acontecer", afirmou o atacante, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva antes da estreia da equipe pelo Campeonato Brasileiro.

A lesão a que se refere Dudu ocorreu em duelo com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. Com isso, ele só pôde voltar aos gramados somente na temporada seguinte, na reta final de seu contrato - que não foi renovado. "Acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, eu poderia não ter machucado. Quem machuca o joelho sabe o tamanho do sacrifício para voltar ao nível da forma física."

De fato, Dudu elogiou o gramado sintético do Allianz Parque quando ele foi implementado, em 2020. "Gosto bastante, já tinha falado antes. Para a gente na frente é bom, não é muito bom para nossos zagueiros. Vamos poder jogar mais vezes no nosso campo", afirmou à época.

"Não falei (contra o gramado sintético) para ir contra o Palmeiras. Falei o que sinto e sempre vou falar o que sinto do meu coração, estando no Cruzeiro, no Palmeiras, onde for", explicou o atacante sobre aderir ao movimento.

Neste ano, em meio às polêmicas quanto ao gramado sintético, a Soccer Grass, empresa responsável pela grama do Allianz Parque, voltou a lembrar a lesão, afirmando, em apresentação no estádio, que a contusão se deu "quando o jogador tenta roubar uma bola e se lesiona sozinho". Além disso, tanto o Palmeiras, quanto a empresa, argumentam que não há comprovação científica quanto ao aumento das lesões no gramado artificial.

"Infelizmente, os times que utilizam a grama sintética vão falar que não atrapalha, que não tem nada a ver. Tem a ver. Eu joguei na grama sintética por muito tempo", reforçou Dudu. Além das lesões, o atacante foi de encontro à opinião de Lucas Moura, do São Paulo, sobre a velocidade do jogo. "O time que vai jogar no sintético normalmente é prejudicado. O jogo fica mais rápido, você demora a se apegar ao caquete da bola."