Nos 253 anos, o lugar que te movimenta em Porto Alegre

Uma cidade, assim como a vida, é movimento. Há 253 anos, Porto Alegre se move: do Centro, onde nasceu, para os extremos - para o Sul, para o Norte, para o Leste e o Oeste. Também quem habita essa cidade que aniversaria nesta quarta-feira (26) se movimenta: Emily Borghetti traz a tradição gaúcha como algo em movimento. Letícia Krenzinger se move na ponta dos pés. Tiago Ferraz na ponta dos dedos. João Richter se locomove sobre as quatro rodas do skate. E Jackson Brum cria movimentos pelo grafite.

Nascidos na Capital ou adotados por ela, esses cinco personagens foram convidados pela coluna a escolherem seus lugares preferidos em Porto Alegre, aqueles refúgios onde, apesar do movimento, para eles, a cidade paralisa por alguns instantes.

Para Emily, o Theatro São Pedro significa estar em cena. É no palco onde ela se move, esse lugar em que o tempo passa diferente. Para Letícia, a Casa de Cultura Mário Quintana representa teatro, literatura, museu, conhecimento, dança, cafés e bares que movimentam a cidade. Para Ferraz, a Redenção significa caminhar, correr, passear, comprar produtos feitos pelas pessoas de Porto Alegre para Porto Alegre, uma calmaria no meio do movimento frenético da urbe. João voltou às origens: a Praça da Matriz, um "pico" clássico da Capital. Foi ali que o skate começou a se movimentar na cidade, nos anos 1990. A Orla, para Jackson, é um lugar repaginado, como tantas mudanças que geraram na cidade nos últimos anos.

Porto Alegre inspira Emily:

— Além de ser a cidade na qual recebo as referências do meu trabalho, que vão além das rancheiras, das milongas, da chula, do pezinho, é também dos lugares que frequento, dos amigos que tenho.

Porto Alegre faz Letícia voltar ao lar:

— É a sensação de estar em casa e ser abraçada pela cidade.

Porto Alegre faz o missioneiro Ferraz se reconhecer como cidadão:

— Demorei um tempo para entender que tinha virado porto-alegrense. Foi muito especial quando descobri que a cidade me abraçou.

Porto Alegre transpira amor para Jackson:

— O amor que levo no meu trabalho, na cabeça, na camiseta, é o lugar que me permitiu trazer e transmitir essa alegria.

Porto Alegre inspira João:

— É uma cidade oportunidades, tem a cena da arte, da música, do streetwear, da moda, do skate.