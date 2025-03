Diálogo, diálogo, diálogo: essa é a saída para o impasse sobre o dique do Sarandi

Complexa a situação do dique da Zona Norte, em Porto Alegre , que, de certa forma, resume dilemas de uma Capital que tem problemas de um país em desenvolvimento , com alto nível de desigualdade social, e, ao mesmo tempo, encara seu principal desafio: tornar-se mais segura após ter sofrido a maior tragédia ambiental de sua história.

Vamos olhar pelos dois lados: há um dique que precisa ter seu nível de proteção de 4 metros a 5,8 metros, no Sarandi, sob pena de, se houver outra chuva, como a de um ano atrás, o Rio Gravataí subir de novo e inundar milhares de casas.

Cerca de 1,1 km de obras já foram concluídas. A prefeitura estressou o diálogo com moradores que viviam, de forma irregular, sobre a estrutura - estive lá e testemunho que não se identifica o que é dique e o que são os terrenos das casas, uma ruela irregular, porque, está tudo misturado.

Das 57 famílias que estavam ali, 33 assinaram acordo para sair. Essa obra precisa ser feita - e estamos falando de 300 metros apenas de dique para sua conclusão. É justamente onde estão as 24 famílias que não aceitam deixar o local.

Na terça-feira (25), a Justiça negou pedido para retirada dessas famílias que moram junto à estrutura. Esse é o outro lado da história: são pessoas que entendem que os programas sociais disponibilizados por prefeitura e governo federal não são suficientes para lhes dar segurança. Pessoas que moram ali, de forma irregular, há pelo menos 10 anos. O "Estadia Solidária", ação municipal, paga um aluguel de R$ 1 mil mensais por até um ano enquanto o morador não adquire um novo imóvel. O "Compra Assistida" concede uma nova casa em outra região no valor de até R$ 200 mil.

Sabe-se da burocracia. Sabe-se que não é fácil encontrar um outro lugar para morar tão facilmente. Há o aspecto do território, há ainda algum oportunismo e - não se pode descartar - interesse político.

A prefeitura tem apostado, corretamente, no diálogo. Judicialmente, o Executivo municipal irá recorrer da decisão Cabe apresetnar provas robustas de que, sim, a retirada dessas pessoas é emergencial - tendo em vista o risco -, mas também é dever do Estado garantir que elas terão segurança para encontrar, com tempo, um lugar melhor para viver. Às famílias resistentes, cabe o direito de negociação transparente. A saída será um acordo, ainda que na Justiça. Diálogo, diálogo, diálogo.