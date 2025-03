Fundação Marcopolo realizará novos debates sobre sobre o futuro de Caxias do Sul

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Fundação Marcopolo realizará, entre 31 de março e 2 de abril, novas etapas do programa O Futuro Que Queremos. O projeto, que iniciou com um simpósio em agosto de 2024, busca promover debates entre diversos setores da sociedade civil sobre o futuro de Caxias do Sul, na Serra.