Polícia prende cinco suspeitos de torturar e matar jovem a facadas em Porto Alegre

Suspeitos são ligados a facção com sede no Vale do Sinos.

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (2), a Operação Queda Livre contra suspeitos de torturar e matar um jovem de 21 anos em Porto Alegre. Até as 8h, cinco pessoas ligadas a uma facção com sede no Vale do Sinos haviam sido presas — os nomes delas não foram divulgados.