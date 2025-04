Evento em Porto Alegre vai reunir representantes de cinco países para discutir transição energética

Edição de 2023 contou com a presença do governador Eduardo Leite e da então embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Bagley. Bruna Oliveira / Agencia RBS

Representantes de Brasil, Holanda, Bélgica, Japão e Espanha se reunirão em Porto Alegre entre quarta-feira (2) e quinta-feira (3) para a segunda edição do Wind of Change. O foco do evento é aprofundar o debate e a cooperação na pauta da transição energética.

A iniciativa do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e da empresa VIEX. Segundo a presidente da entidade, Daniela Cardeal, o evento se destaca como um grande palco para fomentar troca de conhecimentos, negócios e investimentos em energias renováveis, com foco na geração eólica — offshore, onshore e nearshore — e hidrogênio verde.

— Resolvemos fazer a discussão sobre eólicas e todo o mercado que estava surgindo de hidrogênio verde para podermos discutir modelos, regulamentação e como o Brasil e os Estados devem se organizar para trazer a indústria associada e organizar esse mercado — explicou Daniela à coluna.

Nesta edição, será lançado o estudo inédito de favorabilidade à instalação de empreendimentos offshore na costa do RS, bem como atualizações sobre o projeto piloto a ser desenvolvido no Porto de Rio Grande.

— As pessoas hoje já conhecem um pouco mais sobre as eólicas na terra, que chamamos de onshore. Já estamos há mais de 20 anos com parques em operação no Brasil. O Rio Grande do Sul, de certa forma, foi um precursor com o parque eólico de Osório. E, agora, surge o modelo offshore, em águas. E também o modelo nearshore, que seria mais próximo à costa em águas mais rasas — explica.

Presenças no evento

Entre as presenças confirmadas, estão o embaixador e a cônsul-adjunta da Holanda (Países Baixos), André Driessen e Nina Bode, respectivamente, a cônsul-geral da Bélgica em São Paulo, Valentine Mangez. O embaixador do Japão, Teiji Hayashi, fará uma participação especial à distância, já o professor na Universidade de Tóquio, Rodolfo Gonçalves, estará presencialmente no evento. Representando o País Basco (Espanha) estará Iñaki Gambus, da Basque Trade and Investment.

Segundo Daniela, cada país trará sua contribuição tanto no assunto das energias eólicas quanto em relação ao tema da descarbonização.

Além de representantes da esfera política, o evento contará com executivos de empresas internacionais como Shizen Energy Group (Japão), Ocean Winds (Espanha) e EDF Renewables (França).

