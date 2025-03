Saiba por que o Brasil ficou "maior"

Imagem de satélite mostra a foz do Rio do Amazonas.

A ampliação vai além das 200 milhas náuticas (370 quilômetros) da Zona Econômica Exclusiva (ZEE), faixa de mar sobre a qual o país já tem direitos de explorar. Trata-se de uma faixa de mar entre a foz do Rio Oiapoque (no Pará) e o litoral norte do Rio Grande do Norte.