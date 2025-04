Neto de Rubens e Eunice Paiva receberá homenagem da Câmara de Porto Alegre e participará de sessões de "Ainda Estou Aqui"

Homenageado também participará de exibições do filme Ainda Estou Aqui no Cine Bancários. Eduardo Simões / Especial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Chico Paiva, neto de Rubens e Eunice Paiva, será agraciado com a Comenda Porto do Sol na próxima sexta-feira (4). Além da homenagem da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ele participará de sessões comentadas de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, e de atividades na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A proposta de concessão da comenda é do vereador Roberto Robaina (PSOL), com articulação da deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL). A cerimônia, aberta ao público, ocorrerá às 15h, no plenário Otávio Rocha da Câmara de Porto Alegre.

Demais atividades

Paiva participará de exibições do filme Ainda Estou Aqui no Cine Bancários, com sessões voltadas a estudantes da rede pública. Além disso, estará presente na palestra Sempre Estaremos Aqui e Por Tudo – Encontro de Arte, Memória e Democracia, que acontecerá na UFRGS, às 18h30.

O evento é uma realização da universidade, do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados (Ilea) e da Comissão da Verdade Enrique Serra Padrós.