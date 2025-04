Competição de Startups no South Summit Brazil terá iniciativas de 11 diferentes nacionalidades

Edição de 2023 da Competição de Startups. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Um dos maiores eventos de inovação do mundo, o South Summit Brazil, inicia na próxima semana. Dentro da programação da terceira edição da conferência, que ocorre em Porto Alegre entre os dias 9 e 11 de abril, destaca-se a Competição de Startups, cujo objetivo principal é promover iniciativas inovadoras, oferecendo a oportunidade de fechar negócios por meio de reuniões individuais com investidores e corporações em busca de novidades.

Segundo a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Rio Grande do Sul, a edição deste ano recebeu 2.129 inscrições de 79 países. Entre elas, 50 iniciativas de 11 países avançaram para a fase final.

Panorama das nacionalidades

Em 2024, 15 países contavam com startups finalistas, número que caiu para 11 em 2025. O Brasil segue como o país com maior representatividade, quando aumentou de 25 para 28 em relação ao último ano. O Chile também apresentou um crescimento, passando de três para seis. Israel, que participou em 2024, não estará presente este ano. Por outro lado, novos países ingressaram na competição, como Indonésia e Polônia.

Sendo assim, das 50 finalistas, 56% (28 startups) são brasileiras. Em seguida, aparece o Chile com 12% (6); Argentina e México com 6% (3 cada); Uruguai, Estados Unidos e Espanha com 4% (2 cada); e Portugal, Polônia, Alemanha e Indonésia, que juntos somam 8% (1 startup cada).

Balanço do RS

Do Rio Grande do Sul, o número de finalistas subiu de cinco, em 2024, para 11 neste ano, ou seja, mais do que dobrou. A Secretaria ressalta, porém, que a maior mudança está na diversificação de setores. Embora a saúde e a biotecnologia continuem representadas, há um aumento significativo de startups nos setores de tecnologia digital, legaltech (serviços tecnológicos para o setor jurídico), fintech, smart cities e indústria 5.0, o que reflete um ecossistema mais adaptado às necessidades globais e locais.