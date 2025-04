Em discussão no Senado, projeto de lei que cria prova de proficiência para médicos terá debate no RS

Evento conta com o apoio da Amrigs e da CFM. André Ávila / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Está em discussão no Senado Federal a criação de um Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A proposta é que futuros médiros realizem a prova como requisito para obter o registro nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs).

Leia Mais Competição de Startups no South Summit Brazil terá iniciativas de 11 diferentes nacionalidades

Para debater o tema, médicos e estudantes de Medicina do Rio Grande do Sul poderão participar do Fórum Médico Interativo na próxima quarta-feira (2). O evento é promovido pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM).

O debate

A avaliação proposta abrange conhecimentos teóricos, competências práticas, ética médica e habilidades clínicas. Segundo Gerson Junqueira Jr., presidente da Amrigs, o exame segue um modelo semelhante ao da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

— O objetivo é avaliar a qualidade do ensino médico no Brasil e garantir um atendimento de excelência aos pacientes — explicou Junqueira — Com essa prova, inseriremos no mercado profissionais melhor qualificados. Isso beneficia toda a população — completou.

Leia Mais Por trabalho realizado na enchente, youtuber Felipe Neto recebe homenagem da Assembleia do RS

A prova, caso a Lei seja aprovada, seria implementada atingindo apenas os novos estudantes de Medicina. Alunos já matriculados na graduação estarão isentos da obrigatoriedade.