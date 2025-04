Horóscopo do dia para Escorpião: veja a previsão completa

Nesta terça (01), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Escorpião: nascidos entre 23 de outubro a 21 de novembro

Faça todos os contatos necessários com as pessoas que serviriam aos seus intuitos, tendo em mente que provavelmente elas estejam ocupadas com outros assuntos, porém, assim mesmo faça contato com elas.