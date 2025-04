Justiça recebe denúncia contra morador de Porto Alegre acusado de praticar atos de terrorismo

Arsenal de armas apreendido

Durante a execução dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal (PF) encontrou, em posse do acusado, uma mochila contendo nove facas, um soco inglês e um simulacro de arma de fogo do tipo airsoft. Em sua residência, os agentes localizaram ainda um grande arsenal de armas brancas — incluindo facas, machadinhas, réplicas de armas de fogo, armas de pressão, soqueiras, bastões e porretes —, além de bandeiras e livros com conteúdo antissemita.

No material apreendido, foram identificados arquivos de cunho extremista, propaganda de organizações terroristas e registros que demonstram seu interesse em obter informações sobre o regime jurídico do crime de terrorismo e técnicas de investigação policial. Em sua decisão, o MPF sustentou que o acusado estava se preparando para a realização de atentados, tanto no Brasil quanto no exterior.