Exército realizará seminário para discutir aprendizados da Operação Taquari durante cheias no RS

Enchente de maio de 2024 no Vale do Taquari. Jefferson Botega / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Comando Militar do Sul (CMS) realizará, entre 8 e 10 de abril, um seminário para debater os aprendizados da Operação Taquari 2.

A operação de 2024 mobilizou as Forças Armadas e diversas agências em uma ação integrada de socorro à população do Rio Grande do Sul durante as enchentes que assolaram o Estado.

Leia Mais Para alertar sobre instabilidade climática, ONU celebra primeiro Dia Mundial das Geleiras

O evento reunirá especialistas, instituições e comunidades locais para analisar as lições enfrentadas pelas catástrofes, com foco no aprimoramento de prevenção, resposta e recuperação em futuros desastres. Além disso, serão discutidas estratégias para a gestão de riscos e a otimização de ações coordenadas entre órgãos públicos e sociedade civil.