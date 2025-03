BRDE destina R$ 4,9 bilhões para projetos ligados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU 

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) , signatário da Agenda 2030 — plano global das Nações Unidas para promover o desenvolvimento sustentável e erradicar a pobreza —, destinou, em 2024, R$ 4,9 bilhões dos quase R$ 6 bilhões de operações aprovadas para projetos com vínculo direto a pelo menos um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ( ODS ).

O valor representa 82% do volume de financiamentos aprovados pelo BRDE no ano passado. O montante tem impacto direto em metas que vão desde a produção sustentável de alimentos até a transição energética.

O principal Objetivo auxiliado foi o da Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável (ODS 2) , que somou R$ 2,64 bilhões em financiamentos (44,7%) e com maior relevância no financiamento para infraestrutura de produção rural .

Outro ODS impactado foi o do Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8), a ajuda que chegou a R$ 1,41 bilhão em 2024. Já o ODS 10 — Redução das Desigualdades —, com R$ 973,3 milhões, em especial direcionados à agricultura familiar. Para afetados das enchentes do ano passado, o apoio do banco somou mais de R$ 681 milhões.