Bia Haddad perde para número 215 do mundo e amplia jejum na temporada

Bia só ganhou dois jogos em 2025. AFP / AFP

Onde foi parar o tênis que fez Bia Haddad Maia ganhar quatro títulos no circuito da WTA e por duas oportunidades figurar entre as 10 melhores tenistas do mundo? Esta é uma pergunta que deve atormentar não só os torcedores brasileiros, mas também a própria jogadora e sua comissão técnica.

Em um 2025 repleto de resultados negativos em jogos individuais, a paulista acrescentou mais um à coleção nesta quinta-feira (20), ao fazer sua estreia no Miami Open. Cabeça de chave número 16 do torneio WTA 1000, ela foi dominada pela tcheca Linda Fruhvirtova, que ocupa a modesta 215ª posição no ranking mundial.

Mas mesmo diante de uma adversária que está 197 colocações atrás, Bia voltou a fazer um péssimo jogo e foi presa fácil, perdendo por 2 a 0, parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 1h14min de partida.

Esta foi nona derrota de Bia em 11 jogos na temporada, a quarta consecutiva em um jogo de estreia. Sua última vitória aconteceu na segunda rodada do Australian Open, em janeiro, quando bateu a russa Erika Andreeva.

O jogo dos erros de Bia

O primeiro set disputado no Grandstand, a segunda maior quadra de Miami Gardens, durou apenas 24 minutos, com Fruhvirtova quebrando o saque da brasileira nos três games ímpares. Bia venceu apenas nove dos 34 pontos jogados. A número 18 do mundo cometeu 20 erros contra seis da tcheca.

A brasileira de 28 anos até começou melhor o segundo set e confirmou seus dois primeiros games de saque com tranquilidade. Mas a partir do 2 a 2, os erros voltaram e ela foi amplamente dominada, perdendo os quatro games seguintes, com duas quebras (3/2 e 5/2) de saque.

O jogo encerrou com Fruhvirtova marcando um ace e conquistando a segunda vitória na carreira diante de uma jogadora do top-20.