Finalista nas duas últimas edições, Rybakina cai na estreia em Miami

Krueger é a 40ª do ranking e obteve maior vitória da carreira. AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Vice-campeã do WTA 1000 de Miami nas duas últimas edições, Elena Rybakina prometia realizar uma grande edição em 2025. Só não contava com dia inspirado da norte-americana Ashlyn Krueger. Apoiada pela torcida local, a jovem tenista de 20 anos somou sua primeira vitória na carreira sobre uma Top 10 ao desbancar a cazaque com 6/4, 2/6 e 6/4 em duelo de sacadoras.

Sétima cabeça de chave, Rybakina teve o serviço quebrado no terceiro game do primeiro set e não conseguiu se reabilitar, perdendo a parcial por 6 a 4. Mas não se inibiu e rapidamente deu uma resposta, empatando com 6 a 2.

Krueger estava disposta a ganhar pela primeira vez de uma Top 10 e voltou concentrada para o terceiro set. E novamente obteve uma quebra decisiva, desta vez no quinto game. Com saque forte e devolução para fora, fechou em novo 6 a 4, aplaudida de pé pela torcida em Miami.

Na terceira rodada, a número 40 do mundo vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez, 26ª favorita, que passou pela norte-americana Alycia Parks por 7/6 (7/1) e 6/3.

Paolini vira, campeã olímpica confirma favoritismo e Frech é surpreendida

Paolini é a número 5 do mundo. CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Na abertura do dia, a italiana Jasmine Paolini levou um susto ao sair com desvantagem de 3 a 0 e com dois serviços quebrados diante de Rebecca Sramkova, da Eslováquia. Mas a número 7 do mundo reagiu e virou para 6 a 4 aproveitando três break-points.

Na segunda parcial, a italiana voltou a ser quebrada primeiro, com a rival abrindo 3 a 2. Mas a italiana mostrou concentração para reagir e virar para 5 a 3. No serviço, fechou com novo 6 a 4.

Cabeça de chave 29, a polonesa Magdalena Frech acabou surpreendida pela romena Elena Ruse, apenas a 102ª do mundo e que saiu do qualifying, sendo eliminada com duplo 6/4.

Já a chinesa Qinwen Zheng, nona favorita, passou pela norte-americana Lauren Davis em sets diretos, parciais de 6/1 e 7/5.