Corinthians faz primeiro treino tático antes da final do Paulista contra o Palmeiras

O Corinthians realizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o primeiro treino tático visando a partida de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. A comissão técnica comandada pelo argentino Ramón Diaz separou o elenco por setores ofensivo e defensivo após trabalho de ativação na academia e movimentação com troca de passes no gramado.