Por decisão da Justiça, ex-vereador Gabriel Monteiro deixa prisão

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi solto , na noite desta sexta-feira (21), por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele deixou o presídio de Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, e terá de cumprir medidas cautelares, como usar tornozeleira eletrônica e não deixar o Rio de Janeiro .

Monteiro foi julgado por quebra de decoro parlamentar por encenação com uma menor de idade em um shopping center, agressão a um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa, área boêmia do Rio, e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que depois teve as imagens vazadas na internet. A estudante morava no mesmo condomínio que o vereador na Barra da Tijuca.