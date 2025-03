Perto de encerrar as atividades, Assoeva foi motivo de orgulho para Venâncio Aires

Muito presente nos jogos da Assoeva, a torcida "Febre Amarela" atuava como um jogador extra do clube. Rui Borgmann / Rui Borgmann

Com cerca de 70 mil habitantes, Venâncio Aires é considerada a "Capital do Chimarrão". Contudo, há alguns anos, os moradores da cidade se acostumaram a ter outro orgulho: a Assoeva.

O time de futsal disputou a Liga Nacional de Futsal pela primeira vez em 2010 e, desde então, passou a integrar a competição, alcançando o vice-campeonato em 2017. Apesar dos momentos de glória, a equipe deve deixar de existir nos próximos dias, como informou o presidente do clube Engelberto Henn. Uma Assembleia Geral será realizada com os sócios em 31 de março.

Uma cidade sem seu principal representante

Com a ascensão da Assoeva, a população de Venâncio Aires abraçou o clube. Na segunda-feira (17), a prefeitura do município lamentou a situação que o time se encontra. Em nota, reconheceu as contribuições da equipe para a cidade e lembrou ter sido a principal patrocinadora, investindo mais de R$ 1,2 milhão, além de ceder o Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão para os jogos.

Segundo o secretário de Cultura e Esportes de Venâncio Aires, Sandro Kroth, o problema ocorreu na gestão anterior, que não teria dado a importância necessária para a administração interna do clube. Natural do município, ele ressalta que a equipe ajudava na imagem positiva da cidade.

— Nós sabíamos que, por meio da Assoeva, todos estávamos sendo muito bem representados em cada canto do Brasil. E tudo isso se comprova pelas inúmeras vezes em que o Ginásio Poliesportivo de Venâncio ficou totalmente lotado para torcer, chorar e vibrar com a nossa camisa amarela — revelou Kroth.

O secretário acredita que os mais prejudicados com o fim do clube serão os moradores de Venâncio Aires. A relação da Assoeva com a comunidade é tão grande, que o lazer de muitos dependia dos jogos do time.

— Na minha concepção, a cidade perde com o fim da era Assoeva. Nem sempre um projeto é unânime, porém, devemos saber compreender e apoiar a decisão da maioria. A Assoeva foi uma das maiores divulgadoras do nosso município e quem acaba perdendo com o encerramento é a população, somos todos nós. Afinal, se encerrou uma opção de lazer, de entretenimento, de turismo e de uma magnitude imensurável quando falamos de esporte — contou Sandro Kroth.

Sem perspectivas para o futuro