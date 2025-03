Caxias Basquete perde para o líder Minas pelo NBB por 88 a 70

Equipe de Rodrigo Barbosa acabou com sequência de três vitórias diante do líder Minas. Porthus Junior / Agencia RBS

Acabou a sequência positiva. Depois de três vitórias dentro do Ginásio do Sesi pelo NBB, o Caxias Basquete não conseguiu desbancar o favoritismo do líder Minas na noite desta quarta-feira (26). O Gambas perdeu por 88 a 70 na Arena UniBH.

Superior em todos os períodos (28 a 17, 22 a 18, 18 a 17 e 20 a 18), a equipe mineira teve em Paranhos o principal destaque do jogo, sendo o cestinha da partida com 21 pontos.

Com o resultado, o time da Serra caiu uma posição na tabela, ficando em 15º lugar, com 10 vitórias e 18 derrotas. O Caxias Basquete volta a jogar no sábado (29), contra o Bauru e, na segunda-feira (31), diante do Franca, ambos os duelos em São Paulo.