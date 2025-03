Gramado já pensa em ChocoPáscoa com mais dias em 2026 

Prefeitura quer alcançar entre 8,5 milhões e 9 milhões de visitantes neste ano. Cleiton Thiele / Divulgação

O primeiro final de semana de ChocoPáscoa deste ano já deu uma mostra do potencial com boa movimentação de turistas nas ruas de Gramado e rede hoteleira com ocupação de 60%. São quatro semanas de programação e até o encerramento, em 21 de abril, são esperados 700 mil visitantes.

A aposta é forte no evento. A intenção é torná-lo o principal atrativo do primeiro semestre. Tanto que o município já pensa nas próximas edições. Conforme o vice-prefeito Luiz Antônio Barbacovi, o Luia, a meta é ampliar o período de duração a cada ano, assim como com o Natal Luz, que não é restrito ao mês de dezembro.

— Obviamente, com isso, o retorno econômico será cada vez maior. A Gramadotur está fazendo contatos e pesquisas e a intenção é aumentar em uma semana no ano que vem — contou Luia, em entrevista durante o programa Chamada Geral, transmitido da Rua Coberta no sábado (29).

Conforme o vice-prefeito, já há reservas para o Natal em número maior do que em anos anteriores, o que deixa o setor otimista para retomar o desempenho de 2023, quando a cidade recebeu 8 milhões de visitantes. Ou, quem sabe, até superar. Em 2024, devido à enchente e ao consequente fechamento do aeroporto Salgado Filho, o número de visitantes ficou em 6,5 milhões.