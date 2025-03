Em boa fase, Caxias Basquete inicia sequência  fora de casa contra o Minas

É hora de aproveitar a boa fase. O Caxias Basquete vive seu melhor momento no NBB. A equipe da Serra vem de três resultados positivos e subiu para o 14º lugar na tabela de classificação.

E, depois de vencer Flamengo, São Paulo e Paulistano no Ginásio do Sesi, a equipe desafia o líder da competição, o Minas, nesta quarta-feira (26), às 19h, na Arena UniBH .

Será o primeiro de três duelos em sequência da equipe caxiense longe de casa. No sábado (29), o adversário será o Bauru e, na segunda-feira (31), o Franca.

— São três jogos dificílimos, mas temos que seguir trabalhando, porque sabemos do que precisamos para chegar em uma reta final em condições de competir — avaliou o técnico Rodrigo Barbosa.

Em 27 jogos, o Gambas acumula 10 vitórias e 17 derrotas . Já o Minas perdeu apenas quatro vezes em 26 partidas do torneio.

Na busca por uma vaga nos playoffs, o Caxias Basquete ainda terá pela frente Mogi e São José, dentro do Ginásio do Sesi, e Corinthians e Pinheiros, em São Paulo, fechando a primeira fase do NBB.