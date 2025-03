Após duas vitórias seguidas, Caxias Basquete quer manter o embalo contra o Paulistano

Na quinta-feira (13), time gaúcho derrotou o tricolor paulista. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

É hora de manter o embalo. A vitória sobre o São Paulo, a segunda seguida no NBB, fez o Caxias Basquete subir na tabela de classificação. E neste sábado (15) a equipe gaúcha volta à quadra para enfrentar o Paulistano, às 17h, novamente no Ginásio do Sesi, em mais uma compromisso importante para carimbar a vaga nos playoffs.

Diante do torcedor, o time venceu cinco das últimas seis partidas. Contra o tricolor paulista, os comandados de Rodrigo Barbosa deram poucas chances ao rival, especialmente por conta da forte marcação e do ótimo aproveitamento no segundo quarto da partida, que acabou com 76 a 65 no placar.

— Tivemos muitos altos e baixos no jogo. Eles estavam sem alguns jogadores, mas crumprimos com nosso papel. Nós queremos uma vaga nos playoffs e acho que estamos em um bom ritmo. É o segundo jogo em que tivemos mais de cinco jogadores com 10 pontos ou mais. Mostra que estamos jogando de forma coletiva — destacou o ala Shamell, que ainda projetou a próxima partida:

— É uma boa vitória, mas não vale nada sem a vitória no sábado contra o Paulistano. Precisamos dessa vitória antes do Jogo das Estrelas, porque depois teremos uma sequência dura fora de casa.

Com nove vitórias e 17 derrotas, o Caxias pulou para a 14ª colocação e ainda terá oito partidas pela frente, sendo três como mandante. Após o jogo diante do São Paulo, o técnico Rodrigo Barbosa valorizou o momento positivo do time na competição: