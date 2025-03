Juventude oficializa primeiro reforço para a Série A do Brasileiro

No mesmo dia em que oficializou a venda de Erick Farias para o Ulsan, o Juventude confirmou a primeira contratação para a Série A do Brasileiro. É o atacante Maurício Garcez. O jogador de 27 anos estava no Avaí e assina contrato de empréstimo com o Verdão até o final da temporada.



O jogador já treina há alguns dias com o grupo alviverde e vai participar do jogo-treino contra a equipe sub-20, neste sábado (15), no CT alviverde.