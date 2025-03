Com desfalques, Caxias encara primeiro jogo-treino para a Série C

Vini Guedes em treinamento do Caxias no CT Baixada Rubra.

O time do técnico Luizinho Vieira terá o primeiro teste da intertemporada para a Série C. O Caxias visita o Criciúma, no domingo (16), às 15h30min, no CT Antenor Angeloni. E o treinador terá desfalques.