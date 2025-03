"Nós queremos brigar por coisas grandes", diz volante do Caxias

Volante Mantuan em treinamento no CT Baixada Rubra. Porthus Junior / Agencia RBS

O trabalho do Caxias para 2025 começou oficialmente ainda em dezembro do ano passado. E, desde lá, será a segunda vez em que o elenco grená terá um período de, no mínimo, 30 dias de treinamentos. O técnico Luizinho Vieira poderá aprimorar suas ideias, recuperar jogadores lesionados e testar novas estratégias nos jogos-treinos. O primeiro será domingo (16), às 15h30min, diante do Criciúma, no CT Antenor Angeloni.

— Esse tempo vai ser muito importante para ajustar algumas coisas e melhorar tudo aquilo que é possível, seja em questões técnicas, táticas ou físicas. Todos os aspectos que nós teremos nessa intertemporada são importantes. É diferente da pré-temporada, em que o grupo estava sendo montado, estava se conhecendo. Agora nós já temos isso, de estar ali no campo, de características dos jogadores. Você vai se entrosando, vai ganhando forma, vai ganhando um corpo. E vai ser importante ainda mais agora para a gente melhorar. Nós já conhecemos um ao outro, então esse tempo é para ajustar esse tipo de situação — avaliou o volante Mantuan.

O meio-campista teve um início de ano com dificuldades por conta de lesão. Depois de período sem atuar, voltou aos poucos, até recuperar a titularidade em três partidas com o técnico Luizinho Vieira. Ao todo, ele disputou sete jogos até o momento, cinco pelo Gauchão e dois pela Copa do Brasil.

Além de Mantuan, o Caxias tem no elenco os volantes: Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Wendell, Lorran, Paulinho e Zanelatto.

— É uma disputa sadia. Eu acredito que quem ganha é o Caxias, porque são jogadores de qualidade e já mostraram agora nesse início de ano a forma que todos estão. É claro que eu vou trabalhar para cada vez mais ter o meu espaço, assim como os outros meninos também. E isso tem que ser saudável, tem que acontecer, porque é nesse tipo de competição, nesse tipo de cobrança que nós vamos crescer individualmente, o Caxias vai crescer coletivamente — comentou o meio-campista.

Diferentemente de outros anos, quando o Caxias terminou o Gauchão e perdeu peças importantes, com propostas melhores, neste ano a base está mantida para a Série C do Campeonato Brasileiro.

— Muito importante você ter essa manutenção, até porque é muito comentado isso no Brasil, essa mudança, seja de treinador, seja de atleta, e você não acaba dando continuidade no trabalho. Todo mundo quer ter essa estabilidade para trabalhar, essa confiança. Imagina, você trabalha hoje para uma empresa, amanhã você vai para outra, e na outra semana já está em outro lugar. Você não acaba tendo essa estabilidade para trabalhar, você não consegue estreitar relacionamentos. É uma competição longa, são várias rodadas, e acaba acontecendo muita coisa. Você tem suspensão, tem lesão, tem gente que acaba recebendo uma proposta melhor, que talvez vai querer sair por buscar um espaço em outra equipe.

O início da primeira rodada da Série C está previsto para o final de semana do dia 13 de abril. O Caxias estará na disputa com ABC, Anápolis, Botafogo-PB, Brusque, Confiança, CSA, Floresta, Figueirense, Guarani, Itabaiana, Ituano, Londrina, Maringá, Náutico, Ponte Preta, São Bernardo, Retrô, Tombense e Ypiranga.