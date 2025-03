Caxias anuncia novo preparador de goleiros para sequência da temporada

O Caxias confirmou, nesta quinta-feira (13), o nome do novo preparador de goleiros. Trata-se de Marcos Muniz Gomes, o Marquinhos. Ele trabalhou no clube de 1999 a 2003, tantos nas categorias de base, como no futebol profissional.

No seu currículo, tem os títulos da Copa do Brasil pelo Santo André, da Copa do Nordeste pelo Ceará, da Copa Verde pelo Paysandu, além de conquistas na Arábia e no Japão.