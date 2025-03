"Espero que nossas trajetórias se cruzem novamente no futuro" diz Erick Farias em despedida do Juventude

Jogador estava no clube desde 2023 e participou do acesso à Série A. Porthus Junior / Agencia RBS

Na tarde desta sexta-feira (14), o Juventude oficializou a despedida do atacante Erick Farias, que deixou uma mensagem para a torcida jaconera. A negociação com o Ulsan Hyundai foi concluída e o atleta foi anunciado no clube da Coreia do Sul.

Nas redes sociais, o Papo publicou um vídeo do jogador para anunciar a saída. Nele, o atacante destacou seu gol mais importante:

— Contra o Ceará, no acesso. Eu cheguei e acabei me machucando. As coisas não iam dando certo e eu pude voltar pro time e ter o jogo histórico pra minha carreira, acabei marcando pro acesso à Série A do clube.

No jogo da última rodada pela Série B de 2023, o Juventude dependia apenas da vitória para se classificar à elite do futebol brasileiro. Erick fez o primeiro gol, que deu início à virada do jogo e garantiu o êxito jaconero.

Erick disputou 80 jogos e balançou a rede 13 vezes com a camisa do Verdão. No Jaconi, ficou conhecido como o artilheiro dos gols importantes. Ele finalizou a passagem pelo clube agradecendo pela história construída e reforçando seu desejo em voltar ao time no futuro.

— É um sentimento de gratidão. O clube me abriu as portas, fui muito feliz, fiz muitos amigos. Foi um caminho muito bonito, uma história muito bonita, espero um dia voltar pra ser feliz e deixar a torcida feliz.