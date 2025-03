Quatro motivos para a torcida do Grêmio crer no octa do Gauchão

Arezo é candidato a começar o clássico deste domingo, no Beira-Rio. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O que levará o torcedor gremista ao Beira-Rio, às 16h, neste domingo?

Talvez seja a confiança de que é possível reverter a desvantagem de dois gols na derrota de ida pelas finais do Gauchão.

Ou a convicção de que a história do clube foi construída por uma série de momentos em que a imortalidade decidiu o confronto a favor do Grêmio, com viradas e vitórias improváveis.

Mas talvez seja ainda a fé de ver ao vivo o futebol gaúcho ter um novo capítulo, com a conquista de um octacampeonato gremista pela primeira vez.

Qualquer que seja a razão, a esperança é o que move milhões de torcedores neste final de semana.

Por que acreditar?

Viradas em 2025

Se serve como fator de motivação, apenas nos últimos 30 dias o Grêmio sobreviveu a três momentos que pareciam improváveis. Mais combustível aos que acreditam na virada neste domingo.

Duas vezes na Copa do Brasil, com gols nos últimos minutos, o Tricolor conseguiu gols nos minutos finais e venceu nos pênaltis adversários de menor expressão.

O terceiro episódio, talvez o mais épico da sequência, exigiu um gol de bicicleta no último minuto de jogo para forçar o Juventude até os pênaltis para ter o direito de chegar nas finais do Gauchão.

Time em construção

Depois da classificação sobre o Athletic, Quinteros deixou claro que o Grêmio ainda passa pelas dificuldades de construir um time durante as competições deste início de ano.

Mas o técnico pediu um voto de confiança de que é possível reverter a desvantagem neste final de semana.

— Confio que sim. Sempre confio que meus jogadores vão jogar bem. Que a defesa e o time vão jogar bem — afirmou o comandante.

O treinador pediu paciência aos torcedores para que seja possível montar um time competitivo.

— Não é fácil. Aqui há uma possibilidade que com mais jogos juntos, melhoraremos e teremos um time competitivo para todas as competições que teremos. Estamos nos formando — disse.

Mistério tricolor

A grande dúvida no Grêmio para o clássico é saber quem estará disponível em duas posições fundamentais.

Cuéllar voltou a treinar com os companheiros durante a semana, mas não tem retorno garantido para formar dupla com Villasanti.

Braithwaite é dúvida para a decisão. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

No ataque, após deixar o jogo de quarta-feira com dores, Braithwaite é dúvida. Arezo trabalhou com os companheiros nos últimos dias e é candidato a começar o Gre-Nal 446 como titular, caso o dinamarquês não esteja em condições.

Retornos na defesa

Outro ponto de confiança para a comissão técnica é que todos os jogadores considerados titulares para a linha defensiva estão à disposição.

João Pedro e Lucas Esteves treinaram sem limitações após reclamarem de dores nos últimos dias. Após cumprir suspensão no jogo de ida, Jemerson também está liberado e vai jogar ao lado de Wagner Leonardo.

Jemerson está liberado e deve formar dupla com Wagner Leonardo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Mesmo com os trancos e barrancos dos últimos jogos, o Grêmio chega ao Gre-Nal 446 pronto para fazer história.

Uma nova chance de tentar colocar o clube como octacampeão, marca que apenas o rival possui, e voltar a dar esperanças de que o restante do ano será embalado pela manutenção da hegemonia local.