Prefeitura realiza ação de reforço no combate à dengue na Zona Norte de Caxias do Sul

Zona Norte de Caxias do Sul concentra 13 dos 27 casos de dengue confirmados no município, razão que motivou o mutirão realizado na região Cristiane Barcelos / Divulgação

Durante todo o sábado (29), uma equipe da Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) percorreu ruas do bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, para orientar e conscientizar a população em relação aos cuidados com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Focos do mosquito identificados e eliminados na Zona Norte, bem como casos suspeitos e confirmados da doença, motivaram a ação.

Leia Mais Sem oferta de doses, vacina contra a dengue está indisponível em Caxias do Sul

A cada caso suspeito ou confirmado, a Vigilância Ambiental em Saúde atua com o bloqueio de caso, o que já faz parte da rotina e inclui reforço nas visitas e também aplicação de inseticida. No entanto, a aplicação não é suficiente se não for evitado que o mosquito tenha onde depositar seus ovos.

Durante a ação, os agentes foram abordados por moradores para que visitassem propriedades para vistoriar locais com água parada e possíveis focos do mosquito. Eles encontraram larvas de mosquitos em latas, caixas d'água para armazenamento de água de chuva, potes e outros recipientes e orientaram os responsáveis. Todas as amostras serão analisadas em laboratório para confirmar se são do Aedes aegypti, procedimento que é o habitual.

Nos próximos dois sábados estão programados mais dois Dias D: no dia 05/04, com concentração próximo à UBS Vila Ipê, e no dia 12/04, próximo à Escola Tancredo de Almeida Neves.