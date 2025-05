Mais de 600 doses da vacina contra gripe foram aplicadas neste sábado em Caxias do Sul 

O Dia D de vacinação foi realizado em todas as cidade do país

O segundo Dia D de vacinação contra a influenza na Praça Dante Alighieri, no Centro de Caxias do Sul, resultou na aplicação de 605 doses neste sábado (10). A ação era voltada para os grupos prioritários (confira abaixo) e a expectativa era vacinar três mil pessoas.

A imunização segue disponível para esses grupos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto a Mariani. Até o momento, 46,2 mil pessoas já se vacinaram no município .

No sábado, também foram disponibilizados imunizantes contra HPV para jovens de 15 a 19 anos nunca vacinados. No total, 28 doses foram aplicadas. A campanha, que tem o objetivo de intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta para o grupo desta faixa etária, segue até o dia 31 de julho, também nas UBSs.