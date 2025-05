Mano projeta um Grêmio mais ofensivo para continuar evolução

Ao assumir o Grêmio, Mano Menezes adiantou que seu trabalho começaria com ajustes na defesa e depois chegaria ao setor ofensivo. A partida contra o Godoy Cruz , na terça-feira (13), pode ser o marco para um olhar mais aguçado do treinador em relação ao ataque.

Na partida contra o Bragantino, no sábado (10), seu time esteve prestes de fechar três partidas sem sofrer gol. Um lance logo após Amuzu marcar fez a sequência ruim e o empate em 1 a 1 ser lamentado.

Será igualmente amargo se o resultado se repetir contra os argentinos. Uma vitória leva o Grêmio para a liderança do Grupo D e encaminha a classificação na ponta da tabela . Derrota ou empate resultam na manutenção da segunda posição e aumenta a chance de ter de jogar os playoffs contra um adversário vindo da Libertadores. Atacar será preciso.

Atitudes diferentes

No fim de semana, o time apresentou posturas diferentes. No primeiro tempo, jogou recuado e segurou o Bragantino. No segundo tempo, ousou mais, colocou bola na trave e chegou ao gol. Porém, a defesa vazou dois minutos depois.