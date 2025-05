Caxias vence o Retrô de virada e assume a liderança da Série C do Brasileiro

Willen Mota comemora segundo gol da partida. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias de Júnior Rocha segue imbatível na Série C do Brasileiro. Em um duelo difícil no Estádio Centenário, o time grená venceu o Retrô, de virada, por 2 a 1, na tarde deste domingo (11).

Foi a terceira vitória seguida da equipe grená, que fica momentaneamente na liderança da Série C com 12 pontos. Para manter essa condição, o time ainda precisará secar adversários em duas partidas da quinta rodada.

A próxima partida da equipe grená na competição será diante do São Bernardo, no interior paulista, no domingo (18), às 16h30min.

Com a repetição do time que venceu o Figueirense, o técnico Júnior Rocha mandou a campo um Caxias que buscava ser mais agressivo na marcação ofensiva. E foi o que se viu logo cedo.

A primeira finalização veio na cobrança de falta de Tomas Bastos, sobre o gol de Fabian Volpi. Aos 13 minutos, o treinador grená precisou fazer uma mudança por conta da lesão de Welder, que torceu o tornozelo em um lance no meio-campo. Willen Mota entrou na sua vaga.

O Caxias tentava se impor, mas foi o Retrô quem abriu o placar. Aos 22 minutos, em uma reposição do ex-goleiro grená Fabian Volpi, a defesa grená só observou e, depois de um desvio leve de Bruno Marques, Maycon Douglas apareceu livre na cara de Thiago Coelho. Ele só tirou do goleiro e fez 1 a 0.

A desvantagem fez o Caxias buscar ser mais agressivo no ataque. Porém, continuava a dificuldade de criação e de presença na área rival. Aos 42, na melhor jogada na primeira etapa, Pedro Cuiabá apareceu como fator surpresa na área e chutou cruzado, mas Willen Mota não conseguiu alcançar para empurrar para as redes.

No lance seguinte, Cuiabá tentou de novo, desta vez em chute pelo lado esquerdo da área. Fabian Volpi fez grande defesa e desviou pra escanteio. Foi a última chance antes do intervalo.

DE VIRADA

Com Calyson na vaga de Douglas Skilo, o Caxias voltou para a segunda etapa tentando ser mais veloz na transição da defesa para o ataque. E a nova postura foi notada logo cedo. Nos minutos iniciais, o time rondou a área adversária, mas sem levar perigo.

Aos nove minutos, após boa troca de passes, saiu o gol. Iago recebeu de Tomas Bastos e driblou Eduardo antes de chutar cruzado. Claudinho desviou contra e tirou de Volpi: 1 a 1.

Em busca da virada, o Grená só voltou a finalizar com perigo aos 22 minutos. Willen Mota foi lançado na área e tentou chutar colocado, mas Fabian Volpi defendeu. O jogo era equilibrado e com pouca criatividade.

E era preciso aproveitar as oportunidades. Foi o que fez o centroavante do Caxias. Willen Mota viu Salomão cometer um erro bisonho na defesa e, sozinho dentro da área, teve calma para finalizar no ângulo e virar o jogo: 2 a 1.

A partir daí, o Grená soube controlar a partida e comemorou mais um resultado positivo dentro de casa. 100% no Centenário. E 100% com Júnior Rocha.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 5ª rodada

Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Caxias 2x1 Retrô

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá (Yann, 45/2º) e Tomas Bastos (Eliédson, 45/2º); Iago (Richard, 38/2º), Douglas Skilo (Calyson, int.) e Welder (Willen Mota, 13/1º). Técnico: Júnior Rocha.

Retrô

Fabián Volpi; Eduardo, Claudinho, Rayan e Salomão; Gledson, Richard Franco (Iba Ly, 23/2º) e Radsley; Natan, Maycon Douglas (Grafite, 23/2º) e Bruno Marques (Fialho, 15/2º). Técnico: Milton Mendes.

Gols: Maycon Douglas (R), aos 22min, no primeiro tempo. Claudinho (C, contra), aos 9min, Willen Mota (C), aos 31min, no segundo.

Amarelos: Iago, Richard (C); Maycon Douglas, Natan (R).

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva, auxiliado por Weber Felipe Silva e Roberto Rivelino dos Santos Junior. Trio paranaense.