Quem eram os jovens que morreram em acidente entre carro e ônibus na RS-404, em Rondinha

A colisão entre carro e ônibus aconteceu por volta das 4h20min deste domingo (11). Rádio Máxima / Divulgação

Eram todos jovens. As vítimas da colisão frontal entre um carro e um ônibus na RS-404, em Rondinha, no norte do Estado tinham entre 16 e 21 anos. Quatro pessoas morreram no acidente e uma pessoa ficou gravemente ferida.

A colisão aconteceu por volta das 4h20min deste domingo (11), na altura do km 9 da rodovia, próximo do trecho conhecido como "curva da morte".

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Volkswagen Gol seguia no sentido Rondinha-Sarandi, quando teria invadido a pista contrária e bateu de frente no coletivo. O condutor do ônibus também perdeu o controle da direção, parando do outro lado da rodovia. Nenhuma das pessoas que estava no ônibus ficou ferida.

Três ocupantes do carro morreram no local e outras duas pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para atendimento em um hospital de Sarandi. Conforme o CRBM, uma das vítimas que estavam em atendimento não resistiu aos ferimentos. A outra que sobreviveu foi encaminhada para um hospital da Passo Fundo.

Quem eram as vítimas

Geriel Teilor Ferreira Mendonça, 17 anos, de Rondinha

Cauã dos Santos de Oliveira, 21 anos, de Rondinha

Eveli Ferreira, 16 anos, de Ronda Alta

Fabiano Pedroso de Andrade Mendes, 19 anos, de Pontão

Volkswagen Gol seguia no sentido Rondinha-Sarandi. Rádio Máxima / Divulgação

Familiares evitaram falar sobre a tragédia neste momento, mas descreveram Cauã como "brincalhão" e "gentil", que amava jogar bola e sair com os amigos. Estava prestes a começar em um novo emprego. Geriel era seu vizinho e amigo, também descrito como "gente boa" e "bem educado".