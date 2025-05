Ação de abertura da Campanha do Agasalho em Caxias do Sul arrecada cerca de 12 mil peças de roupas

Abertura da Campanha do Agasalho contou com ação na Praça Dante Alighieri.

A abertura da Campanha do Agasalho em Caxias do Sul, realizada no último sábado (10), arrecadou cerca de 12 mil peças de roupas. Organizada pela Fundação Caxias, a ação segue até 22 de junho com o objetivo de arrecadar 300 mil itens, que serão doados para mais de 100 entidades.