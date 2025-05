Como uma empresa que começou como locadora de VHS se transformou em uma das maiores distribuidoras de livros do Brasil

Totens de livros da Vitrola ficam em locais como cafés, farmácias, supermercados e conveniências de postos de combustível. Vitrola / Divulgação

Em Frederico Westphalen, município de pouco mais de 33 mil habitantes do norte gaúcho, está a sede da maior distribuidora de livros do Rio Grande do Sul e uma das maiores do país.

A empresa Vitrola, que começou como locadora de VHS em 1987, hoje é a responsável pela maioria dos totens de livros espalhados em supermercados, farmácias e lojas de combustível à beira da estrada de mais de 1 mil cidades brasileiras — e contando.

Até chegar aqui, o fundador, Ramir Severiano, driblou a transição do analógico para o digital e algumas imposições do mercado. A locadora de filmes VHS começou em Iraí, no extremo norte gaúcho, passou a locar DVDs e, depois, a distribuir CDs, na década de 1990.

Com a popularização da internet, no início da década de 2000, o CD começou a perder espaço e potência de venda, o que forçou a loja a buscar outros mercados. Como tinha uma carteira com mais de 500 clientes B2B (business to business, em inglês, ou negócios entre empresas), surgiu a oportunidade de vender livros.

— Vimos que muitas cidades com até 50 mil habitantes não tinham livraria. Tentei por quase cinco anos e consegui um acordo com as editoras de que não venderíamos em livrarias, mas no mercado alternativo, como em supermercados e lojas de conveniência. Começamos a colocar livros em totens e deu muito certo — lembra Ramir.

Até hoje, mais de 90% dos livros são vendidos dessa forma. Algumas das empresas com o serviço são a Rede de Farmácias São João e postos de combustíveis da Rede Sim.

Dois milhões de livros vendidos só em 2024

Centro de distribuição da Vitrola, em Frederico Westphalen. Vitrola / Divulgação

Só no ano passado, a Vitrola vendeu 2 milhões de livros — uma fatia considerável dos 53 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil em 2024. Os números refletem na saúde financeira: a cada ano, a empresa cresce, em média, 40%. Em 2025, espera passar dos R$ 70 milhões de faturamento.

Também há investimento: a empresa de 120 funcionários aportou R$ 3 milhões para ampliar o Centro de Distribuição de Frederico Westphalen — vai passar de 3,2 mil metros quadrados para 4,2 mil m². No ano passado, foram R$ 2,5 milhões em obras nessa mesma estrutura e para a ampliação da capacidade logística.

Outro objetivo para este ano é avançar nas franquias: hoje são três, em Três Passos, Santo Ângelo e Lajeado e a ideia é abrir ao menos outras cinco. No ano que vem, a expectativa é inaugurar um Centro de Distribuição em São Paulo, provavelmente na cidade de Campinas.

No segundo semestre deste ano, a Vitrola lançará a coleção Dose Única, iniciando com Martha Medeiros e Luís Fernando Veríssimo. A novidade tem a ver com a editora da companhia, que lançou o selo próprio em 2020.

— Pesquisas mostram que só 16% dos brasileiros compraram livros em 2023. Ao investigar o motivo para isso, a maioria disse que não tinha acesso ao livro. Isso fica muito evidente no nosso trabalho: levamos livros a locais que jamais estariam, então quem não têm o hábito de ir à livraria, agora pode encontrar na farmácia e no supermercado. Somos formadores de leitores — terminou Ramir.