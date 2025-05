Encontro inédito da comunidade vêneta no mundo é realizado na Serra

Giornata dei Veneti nel Mondo foi realizada em Monte Belo do Sul Neimar De Cesero / Agencia RBS

Origem de grande parte dos imigrantes italianos que vieram ao Rio Grande do Sul há 150 anos, a região do Vêneto, no norte da Itália, estreitou ainda mais seus laços com a comunidade ítalo-gaúcha. Pela primeira vez fora da Itália, a Giornata dei Veneti nel Mondo reuniu a comunidade vêneta espalhada pelo mundo, em um encontro inédito realizado no município de Monte Belo do Sul, na Serra, durante a sexta-feira (9).

Com uma agenda marcada por atividades culturais e homenagens, o evento teve como idiomas oficiais o italiano e o talian (língua que se originou na região a partir de vários dialetos trazidos da Itália pelos imigrantes). O encontro teve início com uma missa na Igreja Matriz de São Francisco de Assis, rezada no idioma legado pelos imigrantes pelo padre Arlindo Battistel. Ao lado, no salão paroquial, o evento celebrou a aproximação entre os vênetos.

— Hoje, devemos ser ainda mais fortes como uma comunidade de irmãos — conclamou o conselheiro da Região do Vêneto, Cristiano Corazzari.

Como símbolo dessa irmandade, Corazzari entregou uma bandeira do Vêneto para cada um dos prefeitos presentes no encontro – Jorge Benvenutti, de Monte Belo do Sul; Naura Bordignon, de Marau; e Ângela Ghislandi, de Nova Veneza (SC). As demais autoridades ganharam um pin com o leão-alado, símbolo da região.

A Giornata dei Veneti nel Mondo foi o ato final de um encontro que começou no dia 6, em Bento Gonçalves, com a Consulta dei Veneti nel Mondo e o Meeting del Coordinamento Giovani Veneti. O evento contou com apresentações artísticas do grupo Girotondo e do cartunista Carlos Henrique Iotti. Além disso, foi entregue o Prêmio Excelências Vênetas aos emigrantes que honraram o Vêneto no Exterior. Estiveram presentes no encontro delegações da Argentina, do Uruguai, da Venezuela e da Suíça, além da Itália.

