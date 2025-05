Celebrando os 150 anos da imigração italiana, primeiros dias do Entrai superam a expectativa da organização do evento realizado em Nova Milano

Show da banda Os Atuais, realizado no domingo (11), foi uma das atrações artísticas da 21ª edição do Entrai.

Os três primeiros dias do Encontro das Tradições Italianas (Entrai) "superaram as expectativas", conforme a organização do evento . Aberta na última sexta-feira (9), em Nova Milano, a 21ª edição celebra os 150 anos da Imigração Italiana no Estado . A festa segue nos dias 16, 17 e 18 de maio.

Conforme a secretária, os visitantes procuram principalmente a gastronomia típica e as atrações musicais. Na tarde deste domingo (11), o show do grupo Os Atuais fez com que o espaço ficasse lotado. Ao mesmo tempo são 20 expositores vendendo seus produtos. Entre eles, a Associação de Moradores de Nova Milano e do Clube de Mães As Milanesas, que fazem o tradicional pão colonial e o grostoli.