"Tenho muita persistência", afirma autor dos gols do Juventude após jogo de superação pessoal

Gabriel Taliari decidiu o jogo pro Ju diante do Vitória. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A alegria tomou conta da torcida jaconera na largada do Brasileirão 2025. O Juventude iniciou a competição com o pé direito e venceu o Vitória por 2 a 0 na noite de sábado (29).

E o protagonista da partida teve que conviver com a dor para sorrir no fim. Gabriel Taliari foi o autor dos dois gols da equipe de Fábio Matias.

— Estou feliz, marcando os gols, ainda mais pela vitória. Começar o campeonato com o pé direito, que é muito importante. Sabemos da dificuldade do Brasileiro, os colegas que estão chegando para agregar junto, e isso só aumenta a qualidade do nosso grupo — avaliou o camisa 19.

Quando marcou o seu segundo gol no confronto, já no segundo tempo, Taliari acusava muitas dores. Ele deslocou o ombro em um lance na primeira etapa, no qual o time reclamou muito de pênalti. Mesmo assim, ele permaneceu em campo e teve que ser avaliado pelo Departamento Médico no vestiário. Quando a expectativa era pela mudança no intervalo, o atacante superou a dificuldade para ajudar a equipe.

— Me assustei, porque nunca tive lesão no ombro, não sei como funciona. Fiquei assustado por ter saído do lugar, mas, no vestiário, o doutor me tranquilizou, fiz todos os testes, não teve nada de ligamento ou no osso, foi mais muscular. Pode ter dado alguma lesão muscular, mas não limita. Fiz umas bandagens, acabei travando ele, consegui voltar para o segundo tempo, e estou feliz por ter voltado e marcado outro gol — revelou Taliari, que completou: