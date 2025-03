Supercopa Gramado e Liga Nacional de Futsal firmam parceria estratégica para as próximas edições 

Jadir Schwingel (Presidente da SER Gramado), Cladir Dariva (Presidente da LNF), Nestor Tissot (Prefeito de Gramado), Luiz Henrique Taveira (Vice-presidente da LNF) e Lucas Roldo (Secretário de Esporte de Gramado). Prefeitura de Gramado / Divulgação

A Supercopa Gramado de Futsal e a Liga Nacional de Futsal (LNF) anunciam uma parceria estratégica que promete elevar o nível da competição realizada na charmosa cidade da Serra Gaúcha. A partir de 2026, a Supercopa será chancelada pela LNF e integrará o calendário oficial de competições da principal liga de futsal do país.

A organização da Supercopa Gramado permanecerá sob a responsabilidade da SER Gramado, com o apoio da Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Esporte e Lazer. A união de forças visa fortalecer ainda mais o evento, consolidando Gramado como um polo do futsal nacional.

Com o acordo firmado, a partir de 2026, a Supercopa Gramado contará com a participação dos seis primeiros colocados da Liga Nacional de 2025, além de dois clubes que serão convidados pela organização. Essa nova dinâmica garantirá um torneio de altíssimo nível técnico, com a presença das principais equipes do cenário brasileiro.

Além disso, a parceria trará ainda mais prestígio para Gramado. A Liga Nacional encerrará oficialmente a temporada anterior e dará o pontapé inicial para a temporada seguinte na cidade da região das hortênsias.

O aguardado evento de premiação dos melhores da temporada passada será realizado em Gramado, durante o período da Supercopa. Outro importante benefício para o município será a realização do congresso técnico da LNF na cidade, reunindo toda a cúpula da liga e seus franqueados para planejar a temporada que os clubes terão pela frente.

— A Supercopa, agora chancelada, atrairá ainda mais visitantes, gerando um impacto positivo em nossa economia e consolidando Gramado como um destino completo, que une o charme e a beleza natural com eventos esportivos de alto nível — comentou o prefeito de Gramado, Nestor Tissot.

— Esta parceria representa um marco para a Liga Nacional de Futsal. Unir forças com a Supercopa Gramado, um evento já consolidado e realizado em uma cidade tão especial, é uma oportunidade única de fortalecer o nosso calendário e levar o melhor do futsal para um público ainda maior. Estamos muito entusiasmados com o potencial desta colaboração — afirmou o presidente da Liga Nacional Cladir Dariva.

Para Jadir Schwingel, presidente da SER Gramado, o acordo com a LNF é um reconhecimento do trabalho realizado e um grande impulso para o futuro da competição.

— Esta parceria com a Liga Nacional é de extrema importância para a Supercopa Gramado. Ter o selo e a chancela da principal liga do país eleva o patamar do nosso torneio, atrai equipes de ponta e consolida Gramado como um destino esportivo de excelência.

Já o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, enfatiza o significado da parceria para o município.