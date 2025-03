Atlântico vence o Corinthians e conquista o título inédito da Supercopa Gramado de Futsal

Ryan marcou o primeiro gol do Galo na partida. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Com o Ginásio Perinão lotado, o Atlântico conquistou o título inédito da Supercopa Gramado de Futsal. Em um jogo disputado até os segundos finais e digno de uma decisão, o Galo levou a melhor e venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta sexta-feira (21).

Com o feito, o time de Erechim se junta a Magnus e Joinville na lista de campeões do maior torneio de pré-temporada. Os catarinenses seguem no topo do ranking, com dois troféus conquistados.

Jogo acirrado

O Atlântico iniciou a partida impondo muita pressão no Corinthians, mas a intensidade fez com que a equipe cometesse duas faltas com um minuto de bola rolando. Com isso, viu o adversário controlar a posse de bola e precisou redobrar a atenção na marcação, para não e expor na quadra defensiva.

Aos 12 minutos, o Corinthians teve a primeira boa oportunidade de balançar a rede. Luisinho avançou pelo meio, finalizou e obrigou o goleiro Alê Falcone a fazer uma boa defesa para evitar o que seria o primeiro gol da partida.

O Atlântico seguiu criando mais na quadra de ataque, mas na hora da finalização, era barrado pela marcação dos paulistas. No entanto, quando restavam 20 segundos para o fim da primeira etapa, em uma jogada ensaiada, William cobrou escanteio para o goleiro Ryan, que mandou uma bomba certeira em direção ao gol para abrir o placar e fazer 1 a 0 para o Galo.

O segundo gol depois da pressão

Depois do intervalo, o Corinthians voltou pressionando e tentando encontrar o gol de empate. Aos 2 minutos, na primeira tentativa, Igor Carioca recebeu uma infiltrada na cara do gol e finalizou por cima do goleiro Alê Falcone.

Aos 5min30s, Vilela armou um contra-ataque, carregou a bola e mandou uma pancada na trave, desperdiçando a chance de ampliar o placar para o Atlântico.

Depois de tanto insistir, o Galo conseguiu ampliar a vantagem no marcador. Aos 9 minutos, Elenilson levou a melhor no giro de corpo contra os adversários e finalizou no canto direito para fazer 2 a 0.

Aos 13min10s, o Corinthians conseguiu descontar. Em uma cobrança de falta ensaiada, Deives ficou na cara do gol para mandar a bola para o fundo da rede: 2 a 1.

Os paulistas tentaram emplacar uma reação e começaram arriscar diversas finalizações. Aos 14 minutos, Caio Barros mandou uma pancada, do meio da quadra, para a defesa de Alê Falcone.