Bolsonaro culpa Carla Zambelli por derrota para Lula: "Tirou o mandato da gente"

Zambelli fez campanha para Bolsonaro durante as eleições de 2022.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atribuiu a derrota na eleição de 2022 à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que sacou uma arma e perseguiu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma rua no bairro Jardins em São Paulo na véspera do segundo turno.